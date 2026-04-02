Palermo, 7 nuove lanterne illuminano la facciata di Palazzo Sant’Elia

L'intervento di Amg Energia e Comune

PALERMO – Torna ad illuminarsi la facciata di Palazzo Sant’Elia in via Maqueda. Sono state collocate e sono già in funzione sette nuove lanterne artistiche nel tratto di strada compreso tra via Divisi e vicolo degli Scalzi, occupato dall’edificio che è sede di uno degli spazi espositivi più prestigiosi della città.

L’intervento di manutenzione straordinaria

L’intervento di natura straordinaria, deciso dall’Ufficio Pubblica Illuminazione del Comune, è stato realizzato dagli operatori della direzione Pubblica illuminazione e Verifiche di AMG Energia, e sana un vulnus: il rinnovo dell’illuminazione di via Maqueda, avvenuto circa vent’anni fa, non aveva riguardato questo tratto per la presenza del cantiere e dei lavori di restauro di Palazzo Sant’Elia già del marchese Celestri di Santa Croce.

Lavori finanziati dall’assessorato Lavori pubblici del Comune

L’ampliamento dell’illuminazione, richiesto anche dalla Fondazione Palazzo Sant’Elia, è stato realizzato da AMG Energia con attività straordinaria, autorizzata e finanziata dall’Ufficio Pubblica Illuminazione dell’assessorato ai Lavori pubblici del Comune, ente proprietario dell’infrastruttura di illuminazione cittadina. Il progetto, oltre ad avere il via libera del settore Rigenerazione urbana e Centro storico, è stato approvato dalla Soprintendenza dei Beni culturali e ambientali. Sul prospetto dell’edificio, che coincide con il tratto di via Maqueda compreso tra via Divisi e vicolo degli Scalzi, sono state collocate sette lanterne su mensole artistiche, uguali e con le stesse caratteristiche dei corpi illuminanti presenti sulle facciate di via Maqueda nonché di quelli già presenti nei fronti laterali di Palazzo Sant’Elia. Per il passaggio dei cavi di alimentazione, nel pieno rispetto delle indicazioni della Soprintendenza, si è proceduto con un intervento accurato di rilievo della pavimentazione in basole, dismissione e successivo riutilizzo con collocazione degli elementi nella stessa posizione iniziale. Le lanterne sono equipaggiate con lampade a led di nuova generazione e sono già in funzione.

L’assessore Orlando: restituiamo bellezza a questo tratto di città

“Restituiamo luce e bellezza ad un tratto di via Maqueda e ad un sito che è uno dei più importanti spazi espositivi della città – sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici, Salvatore Orlando –. L’intervento realizzato ha consentito non solo di completare l’impianto di illuminazione ma anche di valorizzare questa porzione di strada”.

Scoma: fatto un lavoro complesso e accurato

“É stato fatto un lavoro complesso e accurato nel pieno rispetto delle peculiarità del centro storico – commenta il presidente di AMG Energia, Francesco Scoma – a conferma della professionalità della nostra società”.