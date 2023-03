Palermo, a Girona per sfatare il tabù post-ritiro. Si rivede anche Stulac

In concomitanza con la sosta per le Nazionali la compagine rosanero dal 21 al 24 marzo sarà ospite della "sorella" spagnola del City Group

PALERMO – Dopo il ritorno al successo contro il Modena tra le mura amiche del Renzo Barbera, per il Palermo è tempo di riposare e di preparare la prossima sfida. In concomitanza con la sosta per le Nazionali, la compagine rosanero dal 21 al 24 marzo sarà al centro sportivo “La Vinya” ospite della “sorella” spagnola del City Football Group ovvero il Girona.

In vista della trasferta di Parma prevista nel prossimo turno di campionato, i rosa di Corini svolgeranno un mini-ritiro con l’intento di compattare ancora di più il gruppo verso la folata finale del campionato. Con una zona play-off da consolidare, il soggiorno spagnolo servirà al Palermo anche per provare a sfatare un mini tabù che gli ha visto mancare il successo ogni qual volta fatto ritorno da uno dei ritiri organizzati dalla società nel corso della stagione.

UN TABU’ DA SFATARE

Nei due ritiri organizzati dal City Football Group in concomitanza delle soste, la compagine rosanero ha sempre mancato, al ritorno in campo, l’appuntamento con la vittoria. Il primo è stato quello di Manchester, svolto dai rosa dal 20 al 24 settembre nelle strutture all’avanguardia dell’Etihad Campus, con i rosa che provenivano da un momento difficile con tre sconfitte nelle ultime quattro gare. Dopo il ritiro nella “casa madre” del City Football Group, il Palermo è però incappato nuovamente in una sconfitta di misura contro il Sudtirol tra le mura amiche del “Renzo Barbera”.

Il secondo ritiro si è svolto invece a Roma dal 3 al 7 gennaio, in concomitanza con lo stop per le festività natalizie e la chiusura del girone d’andata di Serie B. Momento di crescita per i rosa rispetto a quello vissuto nel periodo di Manchester, con gli uomini di Corini che provenivano infatti da cinque risultati utili consecutivi frutto di due vittorie e tre pareggi. Ed è proprio con un pari che gli uomini di Corini, dopo il soggiorno romano, hanno esordito nel girone di ritorno del torneo cadetto con il 3-3 maturato nella sfida del “Curi” di Perugia.

VERSO GIRONA

Il Palermo arriva al ritiro di Girona con una situazione sicuramente differente rispetto alle prime due precedenti uscite “fuori porta”. Nonostante i tanti pareggi delle ultime settimane, i rosa hanno perso una sola delle ultime 16 gare disputate, il 10 febbraio in casa di un Genoa che con l’arrivo di Gilardino è diventato una macchina quasi inarrestabile. La compagine rosanero adesso è più squadra, più gruppo e protagonista di prestazioni che denotano un importante percorso di crescita al di là di qualche frenata o qualche défaillance di troppo a livello difensivo.

Quello di Girona sarà un ritiro importante per compattarsi ancora di più in vista dell’obiettivo play-off, nonché terreno fertile per recuperare i tanti giocatori infortunati o fermatisi per qualche acciacco nel corso delle ultime settimane. Tra i recuperi più importanti sicuramente quelli di capitan Brunori e Marconi ma, soprattutto, quello di Leo Stulac che figura un po’ a sorpresa nei convocati per la partenza in terra spagnola. Il centrocampista sloveno ha saltato, per via di un problema muscolare con lesione parziale del tendine, tutto il girone di ritorno ma la sua presenza tra i partenti potrebbe essere presagio di un imminente ritorno in campo.