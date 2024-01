Palermo, a palazzo Branciforte i palloni prodotti dai ragazzi del Malaspina

Verranno consegnati mercoledì 10 gennaio

PALERMO – I ragazzi del Malaspina disegnano un pallone per il Palermo calcio. Grazie all’iniziativa “Spazio acrobazie”, i giovani detenuti dell’istituto penale per minorenni hanno prodotto dei palloni rosanero che verranno consegnati mercoledì 10 gennaio (ore 15.30) a palazzo Branciforte.

I ragazzi hanno collaborato con Antonella Genuardi e Leonardo Ruta, un duo artistico molto conosciuto che gestisce uno studio di creatività. L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Sicilia e dalla Fondazione con il Sud con l’obiettivo di portare l’arte nelle carceri. Alcuni “pezzi” andranno a ragazzi che vivono nei quartieri a rischio.

100 palloni a palazzo Branciforte

La Fondazione Sicilia ha acquistato cento dei palloni realizzati nell’istituto penitenziario e domani, 10 gennaio alle 15.30, li consegnerà a palazzo Branciforte a rappresentanti e volontari di varie associazioni, come la parrocchia Santa Lucia di Borgo Vecchio, coadiuvata dall’associazione “Noi per la tua marcia”; il centro sociale Ubuntu, presente nel quartiere Kalsa; l’associazione San Giovanni apostolo del quartiere Cep-Cruillas, e l’associazione Yolk, che gestisce un centro sportivo di comunità in via dell’Arsenale e accoglie i ragazzi del quartiere.

Alla consegna parteciperanno il presidente del Palermo calcio, Dario Mirri, il vescovo Antonino Raspanti, presidente della Conferenza episcopale siciliana, il presidente della Fondazione Sicilia, Raffaele Bonsignore, e la direttrice dell’Uepe Sicilia (Ufficio interdistrettuale esecuzione penale esterna) e Anna Internicola.