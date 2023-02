Palermo, aggredirono agenti ai funerali vietati: 8 denunciati

L'aggressione a Tommaso Natale lo scorso 8 febbraio

PALERMO – La polizia di Stato ha denunciato otto persone per aver aggredito agenti di polizia durante i funerali di Fabio Gloria, condannato a 12 anni per associazione mafiosa e morto lo scorso 28 gennaio nel carcere di Terni.

Il questore di Palermo aveva vietato i funerali e invece lo scorso 8 febbraio si sono riuniti oltre un centinaio di persone che nella frazione di Tommaso Natale, a Palermo, hanno seguito il feretro.

Gli agenti, intervenuti per far rispettare il divieto, sono stati aggrediti e alcuni di loro sono finiti in ospedale. Gloria è stato trovato impiccato in cella, ma i familiari non credono al suicidio. Per l’aggressione, oltre agli 8 denunciati, il questore ha adottato due sorveglianze speciali e 6 avvisi orali.