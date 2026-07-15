Si tratta di un lavoratore del locale Altrove

PALERMO – Un dipendente del locale Altrove in piazza Sant’Anna a Palermo è stato aggredito e picchiato ieri in tarda serata da sette persone. Gli aggressori lo hanno colpito con pugni e bottiglie mentre l’impiegato stava per mangiare dopo una lunga giornata di lavoro.

Palermo, l’aggressione

“A conclusione di una bellissima serata, Hossam il nostro amico e dipendente è stato vittima di una vile aggressione – dicono i titolari – Ha riportato ferite alla mano e alla gamba dopo esser stato soccorso dai sanitari del 118. Ha denunciato naturalmente l’accaduto e noi siamo speranzosi che giustizia venga fatta presto. Stiamo accanto al nostro collega, lo aspettiamo”.