Palermo, aggressione alla Vucciria: il questore chiude il pub per 7 giorni

PALERMO – Chiusura per 7 giorni a partire dal 10 luglio, del pub “Alcolisti per passione”, in via dei Maccherronai, alla Vucciria. Lo ha deciso il questore di Palermo.

L’adozione del provvedimento, istruito dalla divisione di polizia amministrativa e sociale della questura, scaturisce dal fatto che, lo scorso 9 maggio, proprio sulla soglia dell’esercizio commerciale, un uomo è stato aggredito da alcuni giovani a colpi di sedie

La vittima riportò ferite e lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. Anche il titolare del locale che avrebbe partecipato alla rissa ed è stato denunciato.

“In ragione dell’alta esposizione a pericolo dell’incolumità pubblica che l’increscioso episodio ha determinato e dell’allarme sociale generato – si legge in una nota – il questore ha ritenuto opportuno adottare il provvedimento”.

