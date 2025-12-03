Palermo, ai Cantieri culturali della Zisa festa per i 38 anni della Samot

Cure palliative

PALERMO – Mercoledì 3 dicembre alle 16, al Cinema De Seta dei Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo, la SAMOT celebra 38 anni di attività. Un anniversario che racconta la crescita di una realtà che, dagli inizi pionieristici è diventata una delle principali organizzazioni siciliane nell’assistenza domiciliare e nelle cure palliative.

Dall’inizio dell’anno al 31 ottobre sono stati oltre 3.000 i nuovi pazienti che hanno avuto accesso ai servizi della SAMOT a livello regionale, di cui 2.184 solo nella provincia di Palermo. Le altre sedi operative si trovano a Trapani, Caltanissetta, Ragusa e Agrigento: in queste province, nello stesso periodo, sono state erogate oltre 200.000 prestazioni, mentre a Palermo si registra un dato pari a 198.460 interventi.

Numeri che raccontano un lavoro quotidiano capillare, svolto da una comunità di oltre quattrocentocinquanta professionisti che entrano nelle case dei pazienti con un approccio che unisce competenza, ascolto e rispetto. Per la SAMOT, varcare una soglia non è solo un atto clinico: significa entrare in un mondo privato, fatto di paure, ricordi e bisogni che chiedono una cura attenta anche alla dimensione interiore.

Nel corso dell’incontro saranno richiamate le radici culturali dell’organizzazione, ispirate a figure come il cardinale Pappalardo e Biagio Conte, che hanno contribuito a definire una visione della cura centrata sulla dignità e sulla prossimità umana. Tra le esperienze più profonde custodite dalla SAMOT c’è anche l’accompagnamento dei bambini e delle loro famiglie, testimonianza di come la dignità non dipenda dal tempo, ma dall’intensità dell’accompagnamento. La giornata sarà inoltre l’occasione per ricordare due momenti istituzionali significativi: la visita del Presidente Sergio Mattarella nella sede dell’associazione e la successiva visita della SAMOT al Quirinale, segni del riconoscimento nazionale del suo lavoro.