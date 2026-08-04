Palermo, al via i lavori al manto stradale nella zona Malaspina

Le opere saranno effettuate di notte per limitare i disagi

PALERMO – Al via a Palermo i lavori di manutenzione al manto stradale di piazza Ottavio Ziino, via Malaspina, piazza Francesco Paolo Tosti, via Filippo Parlatore e via Antonio Veneziano. Lo rende noto il Comune in una nota in cui avvisa che per “consentire l’esecuzione degli interventi, l’Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria ha emesso la relativa ordinanza che disciplina temporaneamente la circolazione e la sosta nelle aree interessate dai lavori”.

“I lavori, disposti dall’Ufficio Infrastrutture Viarie e per la Mobilità, saranno eseguiti in orario notturno, dalle ore 22.00 alle ore 5.00, al fine di ridurre al minimo i disagi per la cittadinanza e per le attività presenti nelle aree interessate. La durata complessiva degli interventi è stimata in 90 giorni a decorrere dalla consegna dei lavori, salvo ultimazione anticipata o sopravvenute esigenze tecniche”.

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“Per consentire l’esecuzione in sicurezza delle lavorazioni, saranno istituiti divieti di sosta con rimozione coatta e temporanee chiusure al traffico veicolare, organizzate per tratti funzionali e con regolazione mediante movieri e/o impianti semaforici mobili. Sarà comunque garantita la percorribilità alternativa e la continuità del servizio di trasporto pubblico locale”.

“Si tratta di un intervento importante di riqualificazione della rete viaria cittadina – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Totò Orlando – che si inserisce in un più ampio programma di manutenzione e miglioramento delle infrastrutture stradali. L’obiettivo è restituire ai cittadini strade più sicure, funzionali e decorose. La scelta di operare in orario notturno va nella direzione di ridurre al minimo l’impatto sulla viabilità e sulla vita quotidiana della città”.