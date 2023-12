Palermo, al via i lavori alla palestra della scuola Saladino al Cep

L'importo, finanziato con fondi europei, è di 258.513 euro

PALERMO – Al via i lavori alla palestra dell’istituto comprensivo “Giuliana Saladino” a Palermo, in via Barisano da Trani, nel quartiere di San Giovanni apostolo (ex Cep). Si tratta di interventi di adeguamento funzionale e messa in sicurezza dell’impiantistica. Presente anche l’assessore Aristide Tamajo.

L’importo per i lavori, finanziati con fondi europei, è di 258.513 euro, compresi 10.962,14 euro per oneri della sicurezza. A eseguire le opere è la ditta “Teknoservice Srls” di Santa Tecla, Acireale (Catania), aggiudicataria dell’appalto. La consegna è prevista entro la fine di aprile.

Tutti gli interventi

Tra gli interventi previsti: dismissione e rifacimento pavimentazione sportiva palestra interna compresa segnatura; campo sportivo per pallavolo e pallacanestro non agonistico; realizzazione di sistema fonoassorbente per l’isolamento del calpestio a vantaggio delle aule sottostanti; chiusura e apertura vano porta per la creazione del deposito attrezzature sportive; coloriture di soffitto e pareti; dismissione dei corpi illuminanti esistenti ad alto indice di assorbimento energetico; installazione di nuovi corpi illuminanti led; sostituzione del quadro esistente ed adeguamento impianto elettrico dedicato alla palestra; sostituzione degli infissi esistenti con nuovi dotati di sistema di apertura finestra a vasistas con automatizzazione a distanza.