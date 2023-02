Palermo, al via il bando per il servizio di trasporto disabili

Previsti per realizzarlo 2 milioni e 400 mila euro

Continuità e consolidamento del servizio di trasporto delle persone con disabilità. E’ questa l’obiettivo che il Comune di Palermo, attraverso il bando pubblicato oggi, vuole realizzare, affidando, con procedura di evidenza pubblica, il servizio rivolto agli alunni disabili e ai soggetti che frequentano centri di riabilitazione. Previsti per realizzarlo 2 milioni e 400 mila euro, a valere sul Fondo Nazionale per lo Sviluppo e la Coesione per un servizio di 24 mesi.

“L’attenzione ai temi dell’inclusione e della mobilità, per i soggetti fragili, è certamente una priorità per l’Amministrazione Comunale. Attraverso la messa in campo di questo bando – dichiarano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore alle Attività Sociali, Rosi Pennino – diamo certezza, continuità e solidità ad un servizio fondamentale per le persone con disabilità. Spostarsi agevolmente, senza dover gravare sulle famiglie o senza dover impiegare risorse personali, e raggiungere i luoghi della crescita, della formazione e delle terapie, è prima di tutto un fatto di civiltà, al quale, la Città di Palermo, con tutte le proprie energie, aderisce e lavora, senza risparmiarsi”.