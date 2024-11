Palermo, al via il progetto ‘Littera Litterarum’

L’evento farà da apripista per una serie di appuntamenti per approfondire varie tematica letterarie

PALERMO – Sabato 23 Novembre 2024 alle ore 9.30, si svolgerà il l’incontro letterario dal tema ‘Littera Litterarum’, organizzato dall’Associazione Culturale CO.GE.SPA. – Coordinamento Gestione Spazi, presso la sede del Circolo Unificato dell’Esercito in Piazza Sant’Oliva 25.

L’evento, in programma nel Salone delle Feste, farà da apripista per una serie di appuntamenti per approfondire varie tematica letterarie suddivise per periodi storici, rappresenta un unicum nel panorama siciliano.

L’obiettivo dell’iniziativa promossa dall’Associazione, presieduta dal dottore Onofrio Castiglione, è quello di interessare nuove platee con il linguaggio divulgativo della ‘Semplicità’, attraverso la quale sarà possibile intercettare anche i più giovani.

All’evento parteciperanno relatori di altissimo profilo: Claudio Paterna, giornalista, scrittore e antropologo, l’ex docente Gaetano Renda, il componente CdA Parco Archeologico Colosseo Roma Alberto Samonà e l’architetto Alberto Tedesco. L’incontro sarà moderato dal giornalista Gualtiero Sanfilippo Mancino.