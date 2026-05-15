Palermo, al via la dodicesima edizione di “Classici in strada”

Dal 15 maggio al 9 giugno

PALERMO – Torna dal 15 maggio al 9 giugno 2026, a Palermo, “Classici in strada”. Giunto alla 12esima edizione, “Classici in strada” è un vasto progetto di rete che dal 2013 unisce scuola, Università e associazioni impegnate a vario titolo in un lavoro comune di studio, lettura, scambio e azione sotto il patrocinio dell’USR Sicilia-AT Palermo e del Comune dei Palermo.

La parola della grande letteratura esce fuori dalle aule e dalle biblioteche per arrivare nelle strade, nei quartieri segnati da alto disagio sociale e dispersione, nel carcere. La PAROLA crea LEGAMI tra studenti piccoli e grandi e, come un filo sotterraneo, cuce tra loro i luoghi più distanti e, talora, più emarginati della città. Piazze e cortili di Ballarò, Borgo Vecchio, Brancaccio o Ucciardone divengono così teatri di incontro e azione cittadina.

“Ci vuole coraggio per essere gentili, in un mondo che ci insegna ad essere feroci” (Stefano Benni). Le nostre società sono imbarbarite dall’individualismo e dalla violenza. Dovunque si urla, si insulta e si deride. È urgente cambiare rotta, cambiare paradigma, mostrare che, nelle relazioni pubbliche e nella vita quotidiana la gentilezza è forza, il garbo è coraggio.

Parte così venerdì 15 maggio da Piazza Politeama ore 16.00 la ‘Rivoluzione mite’ dei Classici in strada, XII edizione, dedicata proprio alla Gentilezza e al Coraggio con un laboratorio aperto alla città per la costruzione collettiva di un Manifesto della Gentilezza per Palermo. Si prosegue sabato 16 maggio mattina ore 9.30 con l’appuntamento sul Cassaro di tutte le Scuole in strada e la Parata dei bambini.

Da Ballarò al Cep, da Borgo Nuovo alla Zisa fino alle più lontane Bivona e Trapani, dal 15 Maggio al 9 Giugno, risuoneranno letture, canti e azioni, a cura degli studenti di tutti gli ordini di scuole, contro la violenza e il linguaggio ostile dominante che ovunque genera odio, prepotenza, guerra.

Anche quest’anno una manifestazione ampia e articolata in molteplici eventi, che concluderà un percorso annuale particolarmente ricco di momenti di formazione, seminari, letture e incontri – come quello con lo scrittore Gianrico Carofiglio tenutosi a febbraio al Cinema De Seta dei Cantieri Cutlurali alla Zisa di Palemo – insieme ai laboratori teatrali e artistici per bambini e ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado. In un mondo ‘che insegna ad essere feroce’, la vera rivoluzione è la gentilezza. Dunque, su, siamo gentili. Siamo rivoluzionari.