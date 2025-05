Palermo, al via l’undicesima edizione di “Classici in strada”

Oggi il via con Agorà, Assemblea dei bambini della città (nella foto un momento dell'ultima edizione)

PALERMO – Al via giovedì 15 maggio a Palermo, con l’evento AGORA’, la XI edizione dei Classici in strada dedicata alla Partecipazione democratica e al prendere la parola in assemblea: ‘Chi ha da dire qualcosa di utile per la città?’.

Le parole delle Donne in Assemblea, Lisitrata o degli Uccelli di Aristofane o dell’assemblea de La fattoria degli animali di George Orwell e di tanti altri testi della letteratura antica e moderna, risuoneranno attraverso il racconto ad alta voce, il teatro, i linguaggi dell’arte, della musica e dell’opera dei pupi per le strade, i cortili, le piazze e i musei della città. Le animazioni, curate dalle scuole di ogni ordine e grado della città di Palermo, di Bivona e Ribera, avranno luogo in varie piazze e quartieri dal 15 al 25 Maggio.

Si aprirà il 15 Maggio con una vera e propria assemblea cittadina, un’AGORA dei bambini e bambine con il sindaco Lagalla, poi la grande manifestazione delle Scuole in strada sabato 17 Maggio e chiusura il 2 4 e 25 a piazza Croce dei Vespri con gli spettacoli finali.

Giunto alla XI edizione, Classici in strada è un vasto progetto di rete che dal 2013 unisce scuola, Università, carcere e associazioni del territorio in un lavoro comune di studio, lettura, scambio e azione sotto il patrocinio del Comune dei Palermo e dell’USR Sicilia A-1 Palermo.

Dal primo evento realizzato, Omero a Ballarò nel maggio 2014, il progetto vanta oggi quasi trenta scuole in rete di ogni ordine e grado della città di Palermo, insieme a due licei della provincia di Agrigento da poco aggregati, ed è in continua crescita con migliaia di studenti dai 6 ai 20 anni coinvolti negli eventi realizzati nel corso degli anni.

L’azione dei Classici in strada è semplice: la parola della grande letteratura esce fuori dalle aule e dalle biblioteche per arrivare nelle strade, nei quartieri segnati da alto disagio sociale e dispersione, nel carcere. La parola crea legami tra studenti piccoli e grandi e, come un filo sotterraneo, cuce tra loro i luoghi più distanti e, talora, più emarginati della città. Piazze e cortili di Ballarò, Borgo Vecchio, Danisinni, Brancaccio o Ucciardone sono divenuti così teatri di incontro e azione cittadina.

La letteratura si studia a scuola ma anche in palestra, cucendo vestiti, montando luci e impianti, dipingendo pannelli, riscrivendo i testi, rappresentandoli in scena, raccontandoli in strada. Il testo diventa un ‘pretesto’ per incontrarsi, il filo sottile per cucire insieme realtà umane distanti.