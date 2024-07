Il 4-3-3, capitan Brunori e Segre out: il Palermo vince la prima amichevole

Sul campo dell'Aquagranda contro la Rappresentativa LND Sondrio

Il primo Palermo di Alessio Dionisi è quello visto in campo a Livigno, sul campo dell’Aquagranda, contro la Rappresentativa LND Sondrio. L’incontro amichevole, giocato nella sede del ritiro estivo dei rosanero davanti a circa 300 spettatori, è stato il primo test per la squadra allenata dal tecnico ex Sassuolo.

Gettate le basi per quel che riguarda l’idea tattica dell’allenatore del Palermo: questo è quanto è emerso al termine della sfida che si è conclusa con il risultato di 10-0 in favore dei rosanero. Dionisi ha messo in campo i suoi con il 4-3-3, strategia di gioco in cui il mister dei siciliani si è concentrato in questi primi giorni di ritiro.

Fondamentale, per quanto visto contro la rappresentativa locale di Sondrio, il ruolo del regista in mezzo al campo. Tanti palloni passano per i suoi piedi (prima Gomes e poi Stulac) nello sviluppo dell’azione offensiva. Importanti anche il ruolo delle mezzali e l’apporto degli esterni d’attacco nei tentativi per fare gol alla squadra avversaria.

Palermo-Rappr. LND Sondrio 10-0

La formazione iniziale scelta da Dionisi per l’amichevole contro la Rappresentativa LND Sondrio è stata: Gomis; Diakité, Lucioni, Peda, Buttaro; Vasic, Gomes, Ranocchia; Insigne, Brunori, Di Mariano. Fascia di capitano per il numero 9 dei rosanero, nonostante il suo futuro non sia così limpido a differenza di quanto affermato dalla società di viale del Fante.

Nel primo tempo sono andati in gol Ranocchia (15’), lo stesso Brunori (23’) e Insigne due volte (29’ su rigore e 30’). Nella ripresa spazio a Graves per Lucioni, Segre per Vasic, Stulac per Gomes, Saric per Ranocchia, Di Francesco per Insigne e Corona per Brunori. Da segnalare l’uscita anzitempo dal campo di Segre, che dopo 15 minuti di gioco è stato sostituito per un problema fisico.

Nel corso del secondo tempo concessi dei minuti anche a Broh, schierato come terzino destro al posto di Diakité, Damiani (che ha preso il posto di Segre) e Fella, entrato per Di Mariano che intanto si era spostato sulla corsia di destra. In gol negli ultimi 45 minuti di gioco Corona (50’, 90’), Di Mariano (64’), Fella (71’), Di Francesco (85’) e Buttaro (88’).