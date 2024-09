Palermo, ancora furti con scasso: rapinati un ristorante ed un bar

I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza

PALERMO – Due furti la scorsa notte in un ristorante e in un bar a Palermo. Con la stessa tecnica i ladri hanno divelto la saracinesca e portato via il registratore di cassa nel ristorante Beccafico in via Polara e nel bar Caffè Maria Conti in via Mariano Stabile.

Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini di videosorveglianza della zona e quelle dei locali per risalire agli autori.

I ladri, nella notte tra martedì e mercoledì avevano già preso di mira il bar Dante Cafè, portando via la cassa.