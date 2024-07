Palermo, ancora violenza in centro storico: aggressione in via Maqueda

Nel pomeriggio sotto gli occhi dei turisti

PALERMO – Nuovo episodio di violenza in via Maqueda. Si sarebbe trattato di una rissa culminata in un’aggressione subita dal titolare di un piccolo centro di ristoro. Nel locale, gestito da un cittadino originario del Bangladesh, c’erano altri tre connazionali. A fare irruzione è stato un gruppo di nordafricani.

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie di polizia e arma dei carabinieri. Un’ambulanza ha trasportato i feriti di cui uno grave, al pronto soccorso. L’episodio è accaduto intorno alle 17: 30, sotto lo sguardo dei turisti, nella parte alta di via Maqueda dove si susseguono gli episodi di violenza.

L’ultimo nei giorni scorsi, quando un giovane tunisino è stato pestato ed è in fin di vita. Le sue condizioni sono disperate. I residenti chiedono da mesi una maggiore presenza delle forze dell’ordine. “Viviamo in una terra di nessuno, servono controlli”, avevano urlato.

Una richiesta accolta, visto che fino a stamani sul posto c’erano due volanti. Nel pomeriggio in un momento di vuoto è riesplosa la violenza. Ci sono delle bande di ragazzini e adulti che si contendono ogni centimetro della zona.

Il comitato “Uniti per il quartiere” torna a mobilitarsi. Domani, venerdì 12 luglio, alle 10:30 i residenti andranno in prefettura. La partenza è prevista dal bar Torino nella omonima via.