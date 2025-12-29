 Palermo, rapina al supermercato Paghi Poco: ladri entrano dal tetto
Palermo, assalto al supermercato ‘Paghi Poco’: tre ladri entrano dal tetto

Si sono dati alla fuga, uno è stato arrestato dai carabinieri
TOMMASO NATALE
di
PALERMO – Tentativo di furto nella notte tra il 26 e il 27 dicembre al  supermercato “Paghi Poco” di via Tommaso Natale. Intorno alle 4 del mattino almeno tre malviventi si sono calati dal tetto, riuscendo a introdursi all’interno del punto vendita.

Una volta dentro, i ladri hanno tentato di forzare la cassaforte, utilizzando un flex, ma l’azione è stata interrotta dal tempestivo intervento dei carabinieri.

All’arrivo delle forze dell’ordine il gruppo si è dato alla fuga, uno dei tre, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e condotto nel carcere Pagliarelli, mentre gli altri due sono riusciti a far perdere le proprie tracce.

I carabinieri, con l’ausilio delle telecamere di sicurezza della zona e posizionate all’interno del supermercato, sono al lavoro per identificare e rintracciare i fuggitivi.

