Dalla mafia alla corruzione

PALERMO – Il procuratore di Palermo Maurizio de Lucia distribuisce le deleghe ai quattro nuovi aggiunti nominati dal Csm. Francesco Mazzocco coordinerà le indagini sulla pubblica amministrazione, Caterina Malagoli summa criminalità diffusa, Carlo Marzella e Francesco Del Bene rispettivamente quelle selle famiglie mafiose di Agrigento e Trapani.

Hanno tutti già lavorato a Palermo. Mazzocco, sostituto procuratore della Dda di Palermo, per anni ha svolto indagini sulla mafia palermitana – in particolare sul mandamento di Brancaccio – ma anche sulla corruzione, settore che ora andrà a coordinare.

Malagoli per anni è stata alla Direzione distrettuale antimafia palermitana dove è di recente rientrata come sostituto procuratore. In mezzo, l’esperienza alla Direzione generale detenuti e trattamento del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.

Marzella, attuale sostituto procuratore generale a Palermo, sempre a Palermo ha fatto parte della Direzione distrettuale antimafia: si occupava delle indagini sulla mafia trapanese.

Del Bene, fino ad oggi alla Direzione nazionale antimafia, ha contribuito ad indagini che hanno segnato la storia giudiziaria palermitana e non solo. Con Nico Gozzo coordinò l‘inchiesta che portò alla cattura dei superlatitanti Salvatore e Sandro Lo Piccolo di San Lorenzo, e Mimmo Raccuglia di Altofonte. Era uno dei pm a rappresentare l’accusa al processo sulla trattativa Stato-mafia.

I nuovi quattro aggiunti si aggiungono agli altri vice di de Lucia: Vito Di Giorgio (che coordina le indagini sulla mafia di Palermo e provincia), Laura Vaccaro (reati contro le fasce deboli), Massimo Palmeri (criminalità economica).