Palermo, autocarro in fiamme, rifiuti e vegetazione: gli interventi

Ore impegnative per i vigili del fuoco

PALERMO- Diversi interventi dei vigili del fuoco, tra Palermo e provincia.

I vigili del fuoco sono stati impegnati nel corso della notte nello spegnimento di diversi incendi di macchia mediterranea.

Le fiamme sono state spente a Roccapalumba, Belmonte Mezzagno e Mezzojuso. I pompieri sono stati impegnati anche nello spegnimento di due cataste di rifiuti a Palermo: uno in via Gino Zappa allo Zen e uno in via Belmonte Chiavelli

I vigili del fuoco sono intervenuti anche in via Imperatore Federico a Palermo per l’incendio di un autocarro. Le fiamme sono divampate la scorsa notte.

Diverse le squadre impegnate per spegnere il rogo e accertare le cause dell’incendio. Le indagini sono condotte dalla polizia di Stato.

Anche un’auto è stata data alle fiamme a Carini in via Vito Schifani. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le indagini. Le indagini qui sono condotte dai carabinieri.