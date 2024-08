Sono entrati dall'androne di un palazzo

PALERMO – I ladri sono entrati nell’androne di un palazzo, hanno bucato la parete e si sono ritrovati all’interno di un minimarket. Sapevano che i gestori originari del Bangladesh tenevano il denaro nelle cassa.

Bottino del furto in via Oreto: mille euro. I carabinieri stanno ascoltando una serie di testimoni e acquisendo le telecamere per capire se sono stati registrati dei movimenti strani. Di sicuro i ladri conoscevano le abitudini dei commercianti e la distribuzione dei locali.