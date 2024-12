Palermo-Bari, Dionisi ritrova Diakité: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori

Non è stato un “sereno Natale” quello vissuto in casa Palermo. La crisi di risultati nelle ultime gare di Serie B non è di certo il miglior regalo da scartare il 25 dicembre. I rosanero devono tornare a vincere per provare a dare una scossa a questi ultimi giorni del 2024. Dionisi si gioca tutto nelle prossime due gare (nonché le ultime di questo 2024) e oggi, nel boxing day del campionato cadetto, i siciliani ospitano il Bari allo stadio “Renzo Barbera”.

Tre sconfitte di fila nelle ultime tre gare: questo l’amaro bottino del club del capoluogo siciliano che ha causato la dura contestazione dei tifosi e un ambiente tutt’altro che felice. L’ultima vittoria dei rosanero è quella casalinga contro lo Spezia dell’uno dicembre, poi il declino contro Carrarese, Catanzaro e Sassuolo. Il dodicesimo posto in classifica e i 21 punti ottenuti finora sono la fotografia della crisi nera della compagine guidata da Alessio Dionisi.

Nell’impianto sportivo di viale del Fante arriva il Bari di Moreno Longo. Anche i galletti sono reduci da un momento non proprio positivo, con due ko consecutivi negli ulti due turni di campionato. Nelle precedenti cinque gare prima di oggi, però, i Galletti hanno ottenuto anche due vittorie e un pareggio. I biancorossi arrivano al match odierno dal settimo posto in graduatoria con 24 lunghezze ottenute.

Palermo-Bari: le probabili formazioni

Possibile ritorno al 4-3-3 per il tecnico dei rosa con il rientro tra i convocati di Diakité e Pierozzi. Dionisi, nel tridente d’attacco, dovrebbe scegliere ancora Le Douaron dal primo minuto, affiancato da Insigne e Di Francesco. Segre, Ranocchia e Verre in mediana invece.

Moreno Longo, invece, opta per una difesa a tre nello schieramento dei biancorossi, con un sistema di gioco che dovrebbe essere il 3-4-2-1. L’ex rosanero César Falletti, a tal proposito, dovrebbe agire alle spalle dei due attaccanti, ovvero Novakovich e Lasagna.

PALERMO (4-3-3): Desplanches; Diakité, Baniya, Nikolaou, Ceccaroni; Segre; Ranocchia, Verre; Insigne, Le Douaron, Di Francesco.

BARI (3-4-1-2): Radunovic; Pucino, Vicari, Mantovani; Dorval, Benali, Maita, Olivieri; Falletti; Novakovich, Lasagna.