Palermo, Bereszyński è rosanero: per lui oltre 200 presenze in Serie A

Nuovo rinforzo per Inzaghi dal mercato degli svincolati

Il Palermo, tramite una nota ufficiale, ha formalizzato l’acquisizione di Bartosz Bereszyński, svincolatosi dalla Sampdoria, come nuovo difensore a disposizione di Filippo Inzaghi. Il comunicato apparso sul sito del club rosanero recita: “A Bartosz il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero.”

Classe 1992, Bereszyński è un giocatore che porta con sé una lunga carriera in Serie A, sono oltre 200 le presenze nel massimo campionato italiano, e una consolidata esperienza internazionale con la Nazionale polacca, per cui ha disputato quasi 60 partite ufficiali.

L’arrivo al Palermo risponde a una precisa esigenza della rosa: la squadra rosanero cerca affidabilità e sicurezza nel comparto arretrato, reparto chiave per gli equilibri difensivi e anche per le incursioni offensive. Bereszyński, grazie al suo passato, può garantire entrambe le cose: solidità, senso della posizione e capacità di spinta quando richiesto.

Bereszyński, nato a Poznań, in Polonia, ha anche vestito le maglie del Lech Poznań, del Warta e del Legia Varsavia prima di approdare in Italia nel 2017. Con la Sampdoria ha vissuto momenti di buona continuità, pur affrontando sfide e cambiamenti di modulo. Ha anche vestito la maglia del Napoli e dell’Empoli. Ora il suo nuovo capitolo è a Palermo, con la possibilità di contribuire alla scalata verso la Serie A.

Foto in alto dal profilo su Instagram di Bartosz Bereszynski.