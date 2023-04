Palermo, blitz della Capitaneria: sequestrata una tonnellata di pesce

I prodotti sono stati devoluti in beneficenza al Banco Alimentare

PALERMO – Blitz della Capitaneria di porto di Palermo al mercato di Ballarò. Sequestrata una tonnellata di pesce a quattro venditori ambulanti. L’attività di controllo del Nucleo Ispettori Pesca della Capitaneria di Porto del capoluogo si è concentrata, lo scorso fine settimana, nell’individuazione e verifica di attività di rivendita irregolare di prodotti ittici all’interno dei mercati storici.

In particolare, nel corso un’operazione nel mercato di Ballarò, condotta con il supporto della Compagnia Carabinieri di Piazza Verdi, sono stati individuati quattro banchi abusivi in cui veniva venduto prodotto ittico non tracciato e sprovvisto di regolare etichettatura che ne attestasse la provenienza.

Alla vista dei militari, tre venditori si sono dati alla fuga, confondendosi tra la folla e abbandonando una ingente quantità di prodotti ittici; una quarta persona è stata identificata e sanzionata. In totale, sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi 3mila euro e sono stati sottoposti a sequestro amministrativo 940 kg di prodotto ittico.

Il pesce sequestrato, giudicato idoneo al consumo dal personale del servizio veterinario della ASP competente, è stato devoluto in beneficenza al Banco Alimentare della Sicilia Occidentale. L’attività di controllo e presidio da parte della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Palermo continuerà con la presenza sul territorio del Nucleo degli Ispettori pesca, per la tutela del consumatore finale, degli stock ittici e dell’ecosistema marino, nel rispetto nelle normative Nazionali e Comunitarie.