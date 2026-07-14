Gli agenti sono intervenuti nel quartiere Brancaccio

PALERMO – I poliziotti del commissariato Brancaccio hanno scoperto un arsenale e un carico di droga in un box in lamiera in piazza Ignazio Calona, nel cuore dello Sperone a Palermo.

Gli agenti della sezione investigativa lo tenevano d’occhio da tempo e, dopo aver notato continui movimenti sospetti, hanno deciso di fare irruzione.

Le armi e la droga

Trovati un fucile a pompa con la matricola cancellata, due pistole Beretta (una modificata e una semiautomatica calibro 6,35), una penna-pistola artigianale e oltre 130 proiettili di vario calibro, compresi i potenti 357 Magnum.

Insieme alle armi, la polizia ha sequestrato più di due chili e mezzo di hashish, in parte già diviso in dosi e in parte in panetti, alcuni dei quali marchiati con il logo di un noto corriere espresso.

Nel covo c’erano anche 425 dosi di cocaina e crack. I tecnici sono al lavoro sulle armi per trovare impronte digitali, tracce di dna e capire se siano già state usate.