Palermo-Brescia, Ceccaroni: “Dobbiamo continuare così”

Il difensore: "Penso che non ci siano dubbi sul rigore"

“Non subire gol grazie al lavoro di tutta la squadra e la seconda vittoria di fila con un clean sheet sono un risultato importante. Dobbiamo continuare così, il primo tempo è stato di ottimo livello e ci è mancato sol il gol, nella ripresa invece siamo riusciti a portare a casa ai tre punti”. Così Pietro Ceccaroni, difensore del Palermo, commenta il successo casalingo dei rosanero per 1-0 contro il Brescia.

“La prossima sarà l’ennesima partita che salto (per squalifica, ndr)? Dispiace, non poter aiutare i compagni non è bello, così come ero dispiaciuto per l’episodio di Mantova. Sono più contento per aver portato a casa la vittoria. Rigore? Da difensore ti possono fare arrabbiare, io arrivo prima e mi ha calciato nel tallone. Penso che non ci siano dubbi sul penalty. L’emozione di indossare la fascia da capitano è stata incredibile, anche per una sola partita”, ha concluso il difensore.