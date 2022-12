Palermo, Brunori a Coverciano sotto lo sguardo di Mancini

In programma anche una partita in famiglia per i calciatori convocati

CALCIO 1' DI LETTURA Condividi

1' DI LETTURA Matteo Brunori si sveste dai colori e rosanero per alcune ore e mette addosso la maglia azzurra. L’azzurro della Nazionale Italiana per il centravanti Italo-brasiliano del Palermo. Il capitano dei rosa è partito alla volta di Coverciano martedì 20 dicembre, convocato dal CT della Nazionale Roberto Mancini che a partire dal pomeriggio di martedì stesso ha diretto la seduta di allenamento al Centro Tecnico Federale.

Nella mattina di mercoledì 21 dicembre, invece, il primo gruppo di calciatori convocati, tra cui lo stesso Brunori, svolgerà una partita in famiglia a ranghi contrapposti. A dirigere il lavoro sul campo è sempre l’allenatore degli Azzurri. Un’occasione unica per l’attaccante del Palermo che metterà in mostra le sue doti per poter sognare una convocazione in vista dei prossimi impegni della squadra. Foto Credits: Getty For FIGC

Articoli Correlati CALCIO-SERIE B Condividi IN AZZURRO Condividi CALCIO-SERIE B Condividi CALCIO-SERIE B Condividi CALCIO-SERIE B Condividi CALCIO-SERIE B Condividi CALCIO-SERIE B Condividi CALCIO-SERIE B Condividi

Le nostre top news in tempo reale su Telegram: mafia, politica, inchieste giudiziarie e rivelazioni esclusive. Segui il nostro canale

UNISCITI

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI