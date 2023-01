Palermo C5, pesante ko contro la capolista Mistral Carini

Partita a senso unico dominata dagli ospiti che confermano le loro ambizioni di vittoria del torneo

PALERMO – Nuova sconfitta in casa Palermo Calcio a5: tra le mura amiche del “Tocha Stadium” la compagine rosanero di futsal viene travolta, con un netto 5-1, dal Mistral Carini, squadra in vetta nel girone A del campionato di C1. Partita a senso unico dominata dagli ospiti che, con questa prova di forza, confermano le loro ambizioni di vittoria del torneo.



PRIMO TEMPO

Pronti via il Carini parte col piede pigiato a martello sull’acceleratore trovando, nei primi sette minuti, due reti entrambe firmate da Giambanco abile a sfruttare gli errori in fase difensiva della squadra guidata da mister Lo Piccolo. Il Mistral Meeting Club gioca sul velluto e si porta sul 3-0 grazie a una punizione magistrale del capitano Di Dio, conclusione che non lascia scampo all’estremo difensore rosanero Lo Buglio.Sul finire della prima frazione gli ospiti calano il poker: schema da calcio piazzato che libera Fiorentino, il giocatore buca la retroguardia del Palermo C5 e sigla il momentaneo 4-0 per gli ospiti.

SECONDO TEMPO

Il Palermo Calcio a5 non riesce a reagire, il Mistral Carini ne approfitta e gestisce in totale controllo il ritmo del gioco non concedendo praticamente nulla ai padroni di casa.A 10′ dal termine della seconda frazione arriva la rete della bandiera del Palermo C5: tiro libero trasformato dal numero 10 Moncada, ma è solo una magra consolazione per i tifosi rosanero presenti sugli spalti del “Tocha Stadium”.A pochi istanti dalla fine del match contropiede letale del Mistral Meeting Club finalizzato dall’ex Palermo Feliciello che fissa il risultato sull’1-5.Una gara senza storia, letteralmente dominata dalla formazione ospite che resta in vetta alla classifica del girone A di serie C1 con due lunghezze di vantaggio sul Futsal Marsala e ben 9 punti sopra il Cus Palermo, terza forza del torneo.