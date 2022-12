Palermo-Cagliari, Corini: “Spinti da un pubblico eccezionale”

"Bravi noi a portare la gara dove volevamo"

PALERMO – Al termine della gara Palermo e Cagliari, l’allenatore dei rosanero Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa per commentare la vittoria dei suoi: “I primi 25 minuti il Cagliari ha palleggiato bene, avevano i tempi giusti e hanno creato un paio di situazioni pericolose. Poi abbiamo aggiustato un po’ i tempi d’uscita e siamo diventati pericolosi in ripartenza. La gara si è riequilibrata, è stato bravo Stulac a ottenere il rigore. Nella ripresa siamo stati bravi a fare nostra la gara. Potevamo chiuderla prima ma alla fine abbiamo ottenuto i tre punti. La consapevolezza ce l’abbiamo, il Cagliari ha personalità e giocatori importanti. Siamo stati un po’ timidi all’inizio, ma poi abbiamo preso coraggio e abbiamo iniziato a giocare meglio acquisendo quella sicurezza necessaria. Nel secondo tempo l’abbiamo legittimata. Abbiamo saputo leggere le difficoltà fino a ora e stiamo crescendo, vincere oggi aumenta l’autostima. Mi sono piaciuti tantissimi i subentrati per come sono entrati. Sala aveva i crampi”.

“Abbiamo retto nelle difficoltà e siamo stati bravi a portare la gara dove volevamo – prosegue Corini nella conferenza post partita -. Siamo stati spinti da un pubblico eccezionale, ho i brividi quando il pubblico spinge così. Oggi l’abbiamo vinta tutti insieme ed è stato bellissimo. È questo l’ambiente che voglio creare, diventerà difficile per tutti giocare qui. Penso che il calcio moderno sia fatto da tanti fattori, poi bisogna essere bravi a trovare i punti per poter ottenere vantaggi sugli avversari. È un campionato bellissimo questo guardando la classifica”.

“Ho cercato di spiegare sempre le nostre difficoltà. C’è la piena consapevolezza che i protagonisti sono i giocatori, che devono prepararsi a capire come affrontare questo stadio. Chi si allena e gioca a Palermo può giocare ovunque, l’ho sempre detto. Abbiamo mangiato tanta merda nei due mesi precedenti. Noi abbiamo sfruttato l’opportunità di ogni gara per dimostrare che sapevamo delle cose. Anche a Brescia dobbiamo avere la personalità di dimostrare tanto”.