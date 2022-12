Palermo-Cagliari, posticipato l’orario d’inizio del match

La Lega B ha comunicato le variazioni di orario di due match in programma domenica 18 dicembre

PALERMO – Cambia l’orario di Palermo-Cagliari, match valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie B. Inizialmente previsto per le ore 18:00, il calcio d’inizio del match del “Renzo Barbera” in programma domenica 18 dicembre è stato spostato alle ore 18:45 in virtù della concomitanza con la finale della Coppa del Mondo in Qatar.

Di seguito il comunicato della Lega B in merito alle variazioni di orario dei match di domenica:

“La Lega Serie B, in accordo con le società coinvolte, comunica il cambio di orario di due gare di domenica 18 dicembre valevoli per la 18a giornata della Serie BKT: Palermo-Cagliari si giocherà alle 18,45 mentre Genoa-Frosinone alle 20,45”.