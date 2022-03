Palermo, Baldini positivo al Covid: in panchina andrà Nardini

Il tecnico rosanero assente nella conferenza della vigilia del match col Taranto

PALERMO – Alla vigilia del match contro il Taranto, incontro valido per il recupero della 22^ giornata del girone C di Serie C, l’allenatore in seconda del Palermo Mauro Nardini è intervenuto nella consueta conferenza stampa di presentazione della gara.

L’allenatore dei rosanero Silvio Baldini, infatti, questa mattina è risultato positivo al Covid, dunque il suo vice ha parlato del momento della squadra del capoluogo siciliano, reduce da tre pareggi di fila contro tre squadre in zona salvezza.

“Secondo me la squadra non ha mai mancato in impegno e convinzione di affrontare le partite con una mentalià vincente. La squadra può attraversare momenti non facili, ma pur avendo fatto tre pareggi con squadre di scarsa classifica sappiamo che siamo stati condannati da episodi. L’atteggiamento poi deve essere diverso e domani dobbiamo dimostrare questo. Siamo una buona squadra, giochiamo in una piazza molto importante e siamo tutti consapevoli di metterci sempre qualcosa di più. Noi abbiamo motivazioni importanti per raggiungere la Serie B. Poi vogliamo arrivre più in alto possibile, vicino al Catanzaro e al Bari in vista dei playoff”.

TUTTI TITOLARI

“Da 5 anni lavoro con Baldini – spiega Nardini – e lui considera tutti titolari. Poi ci sono giocatori con determinate caratteristiche che non sono facili da sostituire. Qualcuno ha più esperienza, ma il mister tiene sempre tutti sulla corda e fa giocare chi merita. Diciamo che cambiare spesso è per tenere il gruppo e dare motivazioni diverse. In questi anni questa idea ha portato dei frutti. Poi la formazione cambia anche perché il mister dà motivazioni importanti ai giocatori e li rende partecipi. Questa è la nostra filosofia. Chi va in campo deve dimostrare qualcosa di più, qui siamo in una grande città che ha delle ambizioni. Portiere? La formazione la comunichiamo domani, deciderà Baldini chi far giocare. Per adesso non abbiamo ancora deciso la formazione”.

AUTOSTIMA E ENTUSIASMO

L’allenatore in seconda ha proseguito: “Dopo Avellino la vittoria ci ha dato autostima. Ma le gare successive non le abbiamo approcciate in maniera sbagliata. I ragazzi sono un gruppo fantastico ma non vogliamo isolarci. Abbiamo bisogno di tutti. Abbiamo fatto un po’ più quadrato per non sentire troppi pareri negativi. Ci sono squadre che devono salvarsi e contro il Palermo mettono il triplo dell’impegno. Ma i ragazzi hanno voglia di lavorare e sappiamo di avere una squadra forte. Adesso inizia per noi un altro campionato, per arrivare nel miglior modo possibile nei playoff e affrontarli con l’atteggiamento giusto”.

“Non penso che la squadra abbia perso entusiasmo. Quando ci sono difficoltà oggettive e subisci episodi a nostro sfavore, come contro la Paganese, le partite si mettono in un modo in cui è difficile ribaltarle. La squadra non ha perso autostima, siamo una grande famiglia e vedo i ragazzi che hanno voglia. Domenica hanno ribaltato il risultato, quindi lo spirito c’è, così come a Potenza. Nel momento in cui certi episodi ti daranno ragione, ci saranno partite diverse. Il mister ha carattere da vendere e inculca sempre ai ragazzi una mentalità vincente. Non vedo nessun rilassamento nel gruppo – ammette Nardini -. Abbiamo fatto due allenamenti, vedo che i ragazzi tra loro si parlano e in campo si aiutano. Qualitativamente il livello in campo è abbastanza alto. E’ importante cambiare atteggiamento dal primo minuto mostrando che siamo il Palermo e siamo una squadra forte. Come prima cosa dobbiamo essere quelli di Avellino, cioè entrare in campo con furore e senza aver paura di sbagliare”.+

TARANTO

“Il Taranto è fermo da tre settimane, potrebbe essere un vantaggio per loro. Da parte nostra il fatto di giocare ci permette di avere una continuità. Giocare domani potrebbe essere un vantaggio per noi perché veniamo da delle partite in cui la gente ha visto che non eravamo quelli di prima. Dobbiamo riscattarci e fare una prestazione importante, a livello emotivo può essere importante domani”, ha concluso Mauro Nardini.