Palermo, Mancuso operato alla mano: il report medico dell’attaccante

Per il numero 7 dei rosanero una lesione rimediata in allenamento

PALERMO – La compagine guidata da Eugenio Corini ha iniziato la settimana di preparazione in vista della trasferta di Piacenza. La sfida metterà di fronte ai rosanero la Feralpisalò, nella gara in programma sabato 10 febbraio alle ore 14.00.

In seguito ad una lesione rimediata in allenamento, l’attaccante del Palermo Leonardo Mancuso è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la ricostruzione del flessore del quarto dito della mano destra. La sua convocazione è in dubbio in vista della prossima gara esterna dei siciliani.

“L’operazione è stata effettuata dal dott. Massimiliano Mosca alla presenza del responsabile sanitario rosanero dott. Roberto Matracia. Nel corso della settimana il calciatore lavorerà parzialmente in gruppo”, si legge sul sito ufficiale del club rosanero.