Il Palermo pesca in Serie A: in arrivo Valencia dalla Salernitana

Il classe 2000 lascia il ritiro dei campani

L’attaccante della Salernitana Diego Valencia sembra essere ormai prossimo a vestire la maglia rosanero. Così come riporta “SalernitanaNews.it”, il giocatore classe 2000 ha lasciato il ritiro precampionato del club campano e si prepara a raggiungere i nuovi compagni di squadra del Palermo dopo i soliti tempi di attesa burocratici. Il giovane centravanti dovrebbe arrivare con la formula del prestito.

Il calciatore cileno potrebbe andare a svolgere il ruolo di vice Brunori. Inoltre, essendo appunto nato il 14 gennaio del 2000, andrebbe a occupare un posto nella lista Under (senza limiti numerici) in modo tale da non togliere nessuno slot alla lista Over (che invece prevede al massimo 18 calciatori). In corso di valutazione anche la cessione di Edoardo Soleri, che potrebbe eventualmente avere una chance nella compagine guidata da mister Corini.