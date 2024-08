Sirigu e il Palermo: possibile il ritorno in rosanero dopo 13 anni

Il portiere è svincolato

PALERMO – Era il 2011 quando Salvatore Sirigu lasciò Palermo per trasferirsi al Paris Saint-Germain insieme al compagno di squadra in rosanero Javier Pastore. Passati ben 13 anni, il portiere classe 1987 di Nuoro potrebbe tornare a giocare nel club del capoluogo siciliano.

La sua carriera, dopo l’esperienza palermitana, è stata per lungo tempo in Francia. Poi i trasferimenti al Siviglia e all’Osasuna, prima del ritorno in Italia con le maglie di Torino, Genoa, Napoli e Fiorentina. Nel 2023 la firma con il Nizza, mentre da gennaio a giugno del 2024 in Turchia al Karagümrük.

Adesso il possibile ritorno al Palermo da svincolato. Così come riporta “Sky Sport”, la società di viale del Fante starebbe seriamente pensando all’estremo difensore sardo per sopperire all’assenza di Alfred Gomis che si è infortunato al ginocchio. Un ritorno quasi nostalgico, ma che permetterà ai rosanero di avere in squadra un calciatore con un importantissimo bagaglio d’esperienza e, soprattutto, che conosce bene la piazza del capoluogo siciliano.