Palermo: Jeremy Le Douaron è un nuovo calciatore rosanero

Contratto fino al 30 giugno 2029 per il nuovo attaccante

Adesso è ufficiale: il Palermo ha chiuso il colpo dalla Francia a poche ore dal gong finale della sessione estiva di calciomercato. “Il Palermo FC comunica di aver acquisito dallo Stade Brestois 29 le prestazioni sportive di Jeremy Le Douaron”, scrive il sito ufficiale dei rosanero.

Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo legandosi al Club di Viale del Fante fino al 30 giugno 2029. Il suo score migliore con il Brest e in Ligue 1 l’ha realizzato nella stagione 2022/2023, mettendo a segno 10 gol in 32 partite giocate. La scorsa stagione, invece, Le Douaron ha siglato 4 gol in 33 presenze nel massimo campionato francese.

La duttilità di Le Douaron nel reparto offensivo dei rosanero potrà essere utile alla compagine di Alessio Dionisi nel campionato di Serie B.