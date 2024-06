Palermo, cane infetto all’interno del canile: il sindaco dispone la chiusura

Ha fatto ingresso all'interno della struttura lo scorso 27 maggio

PALERMO – Chiude, temporaneamente, il canile municipale di Palermo. È quanto stabilito sindacale 93 di oggi, venerdì 7 giugno, dal sindaco Roberto Lagalla. La chiusura è stabilita perché all’interno del canile è presente un caso di leptospirosi su un cane ricoverato presso il canile, ma anche perché la malattia è trasmissibile all’uomo.

Il sindaco ha ricevuto comunicazione del caso di leptospirosi nella giornata di ieri e ha subito provveduto ad emanare l’ordinanza per la chiusura del presidio sanitario.

Per il cane, entrato nella struttura di via Tiro a Segno lo scorso 27 maggio, non è stato possibile, viste le condizioni di sovraffollamento, osservare un periodo di isolamento elevando così i rischi di trasmissione della malattia.

Per il cane adesso è stata disposta la custodia in box singolo, lo stesso sarà sottoposto a terapia specifica da parte dei medici veterinari del presidio sanitario.

Saranno effettuati anche accertamenti sanitari prioritariamente su animali venuti a contatto con il cane infetto tendenti a valutare Io stato dell‘infezione ed eventuali nuovi casi sospetti o infetti.

Il reparto isolamento dovrà essere sigillato con ingresso riservato al personale RESET o veterinario appositamente individuato e dotato di appropriati DPI con disinfezione delle suole delle scarpe in apposita vaschetta posta all’ingresso del reparto.

Nel reparto isolamento dovranno essere assicurate quotidiane pulizie ed efficaci disinfezioni e con frequenza periodiche negli altri reparti.

Ferrandelli: “Soltanto una precauzione”

“Soltanto una precauzione per evitare che ci possano essere casi di contagio” dichiara Fabrizio Ferrandelli, assessore con delega al canile municipale.

“Si è ritenuto, in maniera prudenziale, limitare l’accesso ma le attività consentite continuano. È stato chiuso l’accesso esterno, ma è tutto controllo, una valutazione effettuata per sicurezza”.