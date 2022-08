Palermo, capitan De Rose verso l’addio ai rosa

Il centrocampista calabrese dovrebbe passare al Cesena

PALERMO – Il capitano del Palermo Francesco De Rose potrebbe dire addio alla squadra rosanero. La cessione del centrocampista dei siciliani era un tema già trattato dalla società di viale del Fante anche durante la presenza dell’allenatore Silvio Baldini e del direttore sportivo Renzo Castagnini. Dopo le dimissioni di quest’ultimi, la questione era stata messa in stand-by ma nelle ultime ore sarebbe arrivata una decisione finale.

Così come riporta “Lacasadic.com”, infatti, la trattativa per il passaggio di De Rose dal Palermo al Cesena è giunta a una conclusione. Il capitano dei rosanero dovrebbe salutare la compagine del capoluogo siciliano dopo la gara di Coppa Italia contro il Torino, in programma sabato 6 agosto a partire dalle ore 21:15. Il mediano calabrese, nel club bianconero, ritrova il tecnico Domenico Toscano con il quale ha ottenuto una promozione in Serie B nella stagione 2019/2020 durante la loro permanenza nella Reggina.