Palermo-Carrarese, ancora panchina per Brunori: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori

Il Palermo torna a giocare tra le mura amiche del “Renzo Barbera” contro la Carrarese: dopo quasi un mese lontani da casa, i rosanero vogliono dare una reazione convincente al pubblico del capoluogo siciliano. Il calcio d’inizio dell’incontro, valido per la 15ª giornata del campionato di Serie B, è fissato per le 19:30. Un match che può rappresentare un punto di svolta nella stagione della squadra di mister Inzaghi, un’occasione per provare a rilanciare le ambizioni del club di viale del Fante.

Il Palermo sente la pressione e deve reagire. Negli ultimi turni le cose non sono andate secondo i piani e c’è bisogno di ritrovare fiducia e compattezza. Il pubblico del “Barbera” si aspetta una reazione e tanto impegno, soprattutto in casa. Nelle ultime cinque partita di Serie B, Brunori e compagni hanno ottenuto una sola vittoria, poi un pareggio e tre sconfitte. Servirà tornare a ottenere i tre punti per pensare di riprendere la corsa al vertice della classifica, che vede i rosanero sesti con 20 lunghezze.

La Carrarese, guidata da Antonio Calabro, arriva in Sicilia con l’obiettivo di fare risultato e dare continuità a un cammino che finora ha alternato alti e bassi. Nelle cinque gare prima di oggi, i toscani hanno ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte. I giallazzurri sono alla ricerca di punti per essere proiettati verso la salvezza con più tranquillità, anche se l’attuale decimo posto a quota 16 degli apuani conferma le qualità della squadra. Contro il Palermo servirà coraggio e attenzione per poter sfruttare qualche possibile incertezza dei padroni di casa.

Palermo-Carrarese: le probabili formazioni

Pippo Inzaghi dovrebbe optare per il 3-4-2-1 classico. Tra i pali è atteso Joronen, mentre in difesa ci saranno agire Bereszynski, Bani e Ceccaroni. A centrocampo, sulle fasce agiranno Augello e Pierozzi, con Ranocchia e Segre in mezzo. Il reparto offensivo, infine, potrebbe dovrebbe vedere dal primo minuto la coppia Palumbo-Le Douaron alle spalle di Pohjanpalo.

Anche mister Calabro dovrebbe scegliere il 3-4-2-1. In porta probabile presenza di Bleve, con difesa formata daImperiale, Oliana e Calabrese. A centrocampo spazio sugli esterni a Zanon e Cicconi, mentre al centro agiranno Schiavi e Zuelli. In attacco si punta su Abiuso, sostenuto da due trequartisti capaci di inventare la giocata come Rubino e Finotto.

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Bereszynski, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Imperiale, Oliana, Calabrese; Zanon, Schiavi, Zuelli, Cicconi; Rubino, Finotto; Abiuso.