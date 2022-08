Palermo, in coda sotto il caldo per ritirare un atto alla casa comunale

Una cittadina ha contattato la redazione di Livesicilia

PALERMO – Lunghe file al caldo alla casa comunale di via Sadat, a Palermo. A contattare la redazione di Livesicilia p una signora che ha ricevuto un avviso di giacenza.

“Qualcosa non funziona – racconta -. Lo sono anche quasi certa che il messo comunale abbia solo tentato di consegnare l’atto presso la mia abitazione. Ero in casa. Passi pure la svista – aggiunge – ma negli uffici della Fiera del Mediterraneo i disagi sono certi. Con questo caldo è terrificante. Penso agli anziani che sono in fila”.

“Per notificare un atto i cittadini sono costretti a fare le giravolte – prosegue -. Potrebbe essere mandato per via raccomandata. Ed invece arriva il primo avviso, mi sono recata a Palazzo delle Aquile e mi viene comunicato che devo attendere una raccomandata. La ricevo e mi invitano ad andare in un’agenzia privata. Qui mi comunicano che devo recarmi in via Sadat”.

Insomma un peregrinare andando dietro alla burocrazia.