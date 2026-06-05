L'iniziativa - si legge in una nota - introduce significativi elementi di innovazione

PALERMO – È online sul portale istituzionale del Comune di Palermo (www.comune.palermo.it) l’avviso pubblico per il finanziamento dei Centri Estivi diurni e dei Campus residenziali destinati a bambine, bambini, ragazze e ragazzi del territorio cittadino.

L’amministrazione comunale ha stanziato complessivamente 700 mila euro per sostenere la realizzazione di attività educative, ricreative e formative nel periodo compreso tra luglio e settembre 2026, rafforzando l’offerta di servizi estivi rivolti ai più giovani e alle loro famiglie.

Palermo, il bando

L’iniziativa – si legge in una nota – introduce significativi elementi di innovazione, con l’obiettivo di ampliare le opportunità di partecipazione, crescita personale e inclusione sociale, rispondendo in maniera sempre più efficace alle esigenze educative delle nuove generazioni.

Calabrò: “Investiamo sulle opportunità educative”

“Con questo avviso investiamo concretamente sul benessere e sulle opportunità educative dei nostri ragazzi – dichiara l’assessora alle Attività sociali, Mimma Calabrò – abbiamo puntato su una formula innovativa che, per la prima volta, unisce l’animazione territoriale a vere esperienze di viaggio in Europa, offrendo contesti capaci di favorire l’autonomia e l’inclusione”.

“Vogliamo sostenere le famiglie e garantire a tutti i minori – aggiunge Calabrò – in particolare a chi vive situazioni di maggiore fragilità, la possibilità di vivere un’estate ricca di occasioni formative e relazionali. In questo quadro – ha concluso l’assessora – abbiamo voluto rafforzare, vista l’esperienza positiva dello scorso anno, l’attenzione all’inclusione in continuità con quanto già realizzato con l’Avviso precedente. Crediamo fermamente che ogni minore debba avere la possibilità di partecipare pienamente alle attività, senza barriere e senza esclusioni”.

Chi può partecipare

L’avviso è rivolto agli Enti del terzo settore (Ets), che potranno presentare la propria candidatura esclusivamente tramite posta elettronica certificata dalle 8 del 22 giugno alle 23.59 del 23 giugno.