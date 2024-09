Palermo-Cesena 0-0: al via la ripresa del match – LIVE

La diretta testuale del match tra i rosanero e i romagnoli

Il Palermo scende in campo allo stadio “Renzo Barbera” contro il Cesena nel ricordo di Totò Schillaci. Il match è valido per la sesta giornata del campionato di Serie B.

La partita

Articolo in aggiornamento

55′ – Cartellino giallo anche per Pierozzi

54′ – Ancora un gol annullato a Shpendi, ancora per posizione irregolare oltre i difensori rosanero al momento del passaggio del compagno

53′ – Giallo per Segre

Ore 16.09 – Prima dell’inizio del secondo tempo mister Mignani manda in campo Ciofi al posto di Curto. A seguire il Palermo gioca il primo pallone e comincia la ripresa

45′ + 2′ – Termina il primo tempo allo stadio “Renzo Barbera”. Due gol annullati e diverse occasioni da rete da entrambe le parti, ma ancora reti inviolate tra Palermo e Cesena dopo i primi 45 minuti di gioco

45′ – Assegnati due minuti di recupero, mentre viene ammonito Diakité

43′ – Anche Gomes sfiora il palo con un tiro al volo da fuori area sugli sviluppi di un calcio d’angolo in favore dei rosanero

40′ – Giallo per Curto

39′ – Calò tenta di sorprendere Desplanches su calcio di punizione, ma il portiere del Palermo è attento e toglie la sfera dall’incrocio dei pali

34′ – Ancora il Palermo prova a rendersi pericoloso in avanti con un inserimento di Di Mariano perfetto sul passaggio in verticale di Insigne dentro l’area di rigore avversaria. Il numero 7 dei siciliani però finisce a terra e per il direttore di gara non ci sono gli estremi per il calcio di rigore

29′ – Ammonito Donnarumma

25′ – Risponde il Cesena con un tiro a incrociare di Ceesay ben respinto da Desplanches

24′ – Ci prova Henry da fuori area sfiorando il palo con una forte conclusione di destro. Il numero 20 dei rosa si era liberato bene di due avversari spalle alla porta

20′ – Si abbassano i ritmi della partita dopo un gol annullato per parte nei primi dieci minuti di gioco

10′ – Annullato il gol dei rosanero, serve un altro controllo del VAR per segnalare la posizione di fuorigioco di Di Mariano, servito da Ranocchia sulla corsia di sinistra

7′ – GOL DEL PALERMO! Ranocchia serve in verticale Di Mariano che con lucidità trova a rimorchio Henry. Dal limite dell’area di rigore il numero 20 dei rosanero batte Pisseri

5′ – Annullato un gol al Cesena per pozione di fuorigioco di Shpendi, confermato alcuni istanti dopo anche dal check del VAR

Ore 15.04 – Primo pallone affidato alla squadra ospite, inizia l’incontro al “Barbera”

Ore 15.03 – Minuto di silenzio in ricordo di Totò Schillaci

Ore 15.00 – Palermo e Cesena entrano in campo, soliti saluti di rito prima del match

Ore 14.50 – La Curva Nord del “Barbera” espone uno striscione con una enorme maglia azzurra numero 19: “Totò, eroe delle notti magiche addio” scrivono i tifosi. “La nostra palermitanità l’hai portata nel mondo. Grazie Totò”, si legge in un altro striscione

Ore 14.45 – I calciatori rientrano negli spogliatoi, calcio d’inizio alle ore 15.00

Ore 14.30 – Squadre sul terreno di gioco per il riscaldamento pre gara. Rosanero con maglia azzurra e numero 19 sulle spalle per ricordare Totò Schillaci

Il tabellino

PALERMO: 1 Desplanches, 6 Gomes, 7 Di Mariano, 8 Segre (Cap.), 10 Ranocchia, 11 Insigne, 18 Nedelcearu, 20 Henry, 23 Diakité, 27 Pierozzi, 43 Nikolaou. A disposizione: 12 Nespola, 46 Sirigu, 4 Baniya, 9 Brunori, 14 Vasic, 19 Appuah, 21 Le Douaron, 25 Buttaro, 29 Peda, 30 Saric, 32 Ceccaroni. Allenatore: Dionisi.

CESENA: 1 Pisseri, 3 Curto (dal 46′ Ciofi), 7 Donnarumma, 9 Shpendi, 10 Kargbo, 11 Ceesay, 17 Adamo, 19 Prestia (Cap.), 24 Mangraviti, 30 Bastoni, 35 Calò. A disposizione: 33 Klinsmann, 93 Siano, 4 Chiarello, 5 Mendicino, 13 Celia, 15 Ciofi, 18 Van Hooijdonk, 20 Tavsan, 23 Antonucci, 26 Piacentini, 70 Francesconi, 73 Pieraccini. Allenatore: Mignani.

ARBITRO: Manganiello (Pinerolo). AA1: Bresmes (Bergamo). AA2: Luciani (Milano). IV UFFICIALE: Rinaldi (Bassano del Grappa). VAR: Volpi (Arezzo). AVAR: Longo (Paola).

MARCATORI:

NOTE: Ammoniti: Donnarumma (C), Curto (C), Diakité (P), Segre (P), Pierozzi (P).