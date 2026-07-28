Lavori in corso. I pazienti attendono da mesi il proprio turno

PALERMO – Si ferma per necessari lavori di adeguamento la sala chirurgica per gli interventi del reparto di odontoiatria e stomatologia del Cto azienda ospedali riuniti Villa Sofia Cervello. I pazienti trattati, disabili, autistici, non collaboranti, attendono da mesi e vedono ancora di più allontanarsi il momento per la soluzione del loro problema.

Palermo, chiude per lavori sala di odontoiatria

Il reparto di odontoiatria e stomatologia ha avviato già da tempo, di concerto con il reparto di anestesia e rianimazione, un programma di incremento e di recupero delle liste di attesa, che ha consentito di ottimizzare e incrementare il numero di sedute operatorie portandole da 3 a 5 giorni alla settimana, per circa 200 interventi al mese dando risposte più veloci alla delicata utenza. Adesso un necessario adeguamento della struttura provoca il blocco forzato degli interventi.

“I pazienti fragili reclamano quotidianamente il riavvio dell’attività operatoria – dicono i genitori di alcuni bimbi autistici – I problemi odontoiatrici costituiscono un grave e spesso sottovalutato problema per i piccoli pazienti non collaboranti e i disabili di vario tipo, coinvolgendo direttamente l’aspetto del dolore e dell’alimentazione, quindi della qualitá della vita, spesso già gravemente compromessa per le patologie di base”.

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“Intervento necessario”

La manutenzione straordinaria della sala chirurgica, spiegano dall’ospedale, rappresenta un intervento necessario per garantire la massima sicurezza degli ambienti e la qualità delle prestazioni erogate. Pur comprendendo i possibili disagi derivanti dal temporaneo rinvio di alcuni interventi programmati, osservano dal Villa Sofia Cervello, abbiamo predisposto tutte le misure organizzative necessarie affinché le urgenze vengano trattate senza alcuna interruzione, utilizzando altre sale operatorie del presidio ospedaliero.

L’obiettivo è completare i lavori nel minor tempo possibile e riprendere al più presto la normale attività chirurgica.

L’Azienda ospedaliera, in una nota, si scusa con i pazienti e con i loro familiari per gli eventuali disagi arrecati e ringrazia gli utenti per la comprensione e la collaborazione, confermando il costante impegno nel garantire elevati standard di sicurezza, qualità e continuità dell’assistenza.