In corso le indagini per accertare la natura del rogo

PALERMO – Cinque auto sono andate a fuoco la scorsa notte in Largo Medaglie d’Oro, a Palermo. Le fiamme hanno distrutto una Smart, due Lancia, una Bmw e un’Opel Corsa.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento i roghi. Sono in corso le indagini per accertare le cause dell’incendio.