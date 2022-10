Palermo-Cittadella, le probabili formazioni del match

Le possibili scelte dei due allenatori in vista del match del "Renzo Barbera"

2' DI LETTURA

PALERMO – Tutto pronto in vista della sfida tra Palermo e Cittadella valida per la decima giornata del campionato di Serie B. A partire dalle ore 16.15, le due compagini si sfideranno allo stadio “Renzo Barbera” del capoluogo siciliano davanti a quasi 20 mila tifosi rosanero. Un periodo non facilissimo per entrambe le squadre, reduci da un pareggio in occasione dell’ultima gara di campionato ma più in generale lontane da una vittoria da ben quattro partite. I padroni di casa si apprestano al match dopo il 3-3 casalingo contro il Pisa, preceduto da tre sconfitte consecutive senza mai andare in gol. La squadra di Gorini, invece, arriva a Palermo dopo il pari a reti inviolate contro la SPAL, ma nelle ultime quattro di campionato il bilancio per i veneti è di due pareggi e due sconfitte.

Risultati che rispecchiano la posizione in classifica delle due squadre. Il Cittadella è a quota 10 punti, in quattordicesima posizione e fuori dalla zona playout per una sola lunghezza. Il Palermo, invece, con 8 punti ottenuti, è diciottesimo e in piena zona retrocessione nella graduatoria del campionato cadetto. La partita, dunque, si preannuncia un crocevia importante per le due squadre. “Abbiamo piena consapevolezza del fatto che dobbiamo vincere – ha detto ieri Eugenio Corini, allenatore del Palermo, in conferenza stampa –, non deve essere un peso ma qualcosa che senti dentro. Il peso specifico della gara contro il Pisa era già importante e c’è stata una reazione, dopo il 3-3 abbiamo provato a vincerla senza impaurirci. Non è arrivata la vittoria ma abbiamo creato i presupposti per ottenerla. Il Cittadella non regalerà nulla ma possiamo ottenere i tre punti”.

PROBABILI FORMAZIONI

Il tecnico del club rosanero dovrebbe optare per il 4-3-3 in occasione della sfida contro i veneti. Tra i pali ci sarà il solito Pigliacelli e la linea di difesa dovrebbe essere la stessa della partita contro il Pisa. In mediana potrebbe essere confermato Claudio Gomes in cabina di regia, affiancato da Segre e Saric. Tridente offensivo, infine, che non subisce modifiche e viene riproposto anche in questo caso come nell’ultima sfida casalinga dei siciliani. Un’alternativa al 4-3-3 potrebbe essere il 4-2-3-1, con Saric che avanzerebbe dalla linea mediana al ruolo di trequartista, alle spalle di Matteo Brunori. Una situazione, questa, già valutata da mister Corini durante gli allenamenti.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Marconi, Mateju; Segre, Gomes, Saric; Di Mariano, Brunori, Elia.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Vita, Perticone, Visentin, Cassandro; Carriero, Pavan, Mazzocco; Antonucci; Tounkara, Beretta.