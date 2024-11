Palermo, commemorazione dei defunti: il programma e gli orari dei cimiteri

Manifestazioni per bambini e grandi, la Fiera dei morti e l'organizzazione delle visite al camposanto

PALERMO – Entra nel vivo la commemorazione dei defunti a Palermo. Ecco il dettaglio degli eventi in programma e gli orari dei cimiteri.

Palermo, commemorazione dei defunti: gli eventi

Notte di zucchero, torna anche quest’anno la manifestazione dedicata sia ai bambini che ai grandi, dal 31 ottobre al 2 novembre 2024 dove la città si trasformerà ancora una volta con una serie di eventi coinvolgenti, eclettici e immersivi.

Fiera artigianale dei morti, che sarà ospitata in via Maqueda, tra i Quattro Canti e via Divisi, con il meglio dell’artigianato siciliano e spazi dedicati al food, ai laboratori creativi e agli immancabili dolci dei morti, dal 24 ottobre al 3 novembre 2024

Fiera dei morti, ospitata alla Fiera del Mediterraneo dal 27 ottobre al 2 novembre 2024. Non solo dolciumi e cibo ma anche giostre, attrazioni per bambini, prodotti dell’artigianato e tanto altro

“El dia de los muertos”, la festa per bambini a Villa Filippina, dalle ore 11 alle ore 13 con giochi a tema, spettacoli di giocoleria, sfilata in maschera etc. Sarà possibile pranzare. Il biglietto è di € 20. Per prenotare il biglietto da acquistare al botteghino chiamare lo 3478119078

Gli orari dei cimiteri

Nei giorni 1, 2 e 3 novembre i cimiteri saranno aperti dalle 8 alle 18 (ultimo ingresso ore 17). In questi giorni e durante queste fasce orarie Comune e Reset metteranno a disposizione custodi e operai. Inoltre, saranno messi a disposizione dell’utenza diversi servizi.

In entrambi i cimiteri verranno installati bagni chimici, prevedendone pulizia e rifornimento ogni tre ore per tutti e tre i giorni, mentre saranno presenti i necessari presidi medici, costituiti da ambulanza con medico, autista soccorritore e infermiere.

Oltre alla navetta gratuita Amat al cimitero dei Rotoli, sia a Santa Maria di Gesù, sia ai Rotoli sarà attivo un servizio di accompagnamento di anziani e disabili, effettuato sia con mezzi comunali, sia attraverso la collaborazione acquisita dall’Associazione UILDM, che sarà presente ai Rotoli con due mezzi. Inoltre, da venerdì a domenica ai Rotoli sarà presente un’autobotte con rubinetti bassi, messa a disposizione dalla Città Metropolitana.

Gli orari del S. Orsola

Dal 1 al 3 novembre 2024, il cimitero sarà aperto dalle ore 7,30 alle 16,30. Nelle stesse date, trattandosi di sabato e festivi, non si effettueranno tumulazioni e non sarà consentito l’ingresso dei carri funebri.

Sul fronte dei servizi i visitatori avranno a disposizione: uno sportello supplementare per la segnalazione dei guasti alle lampade votive; un presidio medico con automedica e autoambulanze di soccorso avanzato e rianimazione; wc chimici per disabili e non, dislocati in tutta l’area cimiteriale; l’assistenza e il supporto per i disabili e le persone con difficoltà di deambulazione agli ingressi del cimitero (carrozzine e mezzi di servizio gratuiti) e davanti agli ascensori nei sacrari; un punto ristoronel corridoio fra i due ingressi del cimitero; un servizio di vigilanza e assistenza rafforzato.

Per garantire tutto questo, saranno:

– impegnati volontari di protezione civile dell’associazione San Marco Palermo, unità di vigilanza, medici e infermieri, guardie giurate della KSM Palermo a tutti gli ingressi;

– collocati una dozzina di wc chimici aggiuntivi;

– impiegate squadre di pronto intervento per le lampade votive e la pulizia dei wc.

Per il 1 novembre nella chiesa di Santo Spirito, all’interno del camposanto di S. Orsola, si celebreranno liturgie eucaristiche alle ore 9, 10,30 e 12.

Il 2 novembre, invece, le Messe saranno alle ore 9, 11 e 12. In particolare, quella delle ore 9 sarà presieduta dall’Arcivescovo di Palermo, mons. Corrado Lorefice.

Il 3 novembre gli orari delle funzioni religiose è quello festivo: ore 9, 10,30 e 12, mentre nei giorni feriali ore 10,30.

Le parole del sindaco

“Superata l’emergenza sepolture -dichiarano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore ai Servizi cimiteriali, Salvatore Orlando– l’amministrazione, grazie anche alla prosecuzione del periodo di commissariamento, sta proseguendo il lavoro per rendere sempre più decorosi i cimiteri comunali”.

“Inoltre, sono stati fatti investimenti per acquistare nuovi mezzi – aggiungono -, tra i quali una macchina spazzatrice per agevolare le pulizie straordinarie e un mezzo per il trasporto di disabili. Per questi giorni di celebrazione dei defunti il nostro ringraziamento va al personale del Comune e alle società Reset e Amat per i servizi che presteranno, all’Associazione UILDM e alla Città Metropolitana di Palermo per aver messo a disposizione un’autobotte”.