Con l’auto abbatte un palo che finisce sull’autobus e distrugge la bussola

PALERMO – Incidente in via Libertà a Palermo, all’incrocio con via Archimede. Il tamponamento è avvenuto questa mattina intorno alle 5, con un uomo di 70 anni, suo malgrado, protagonista dell’incidente che ha riportato diverse feriti lievi e che ha coinvolto un mezzo dell’Amat, la società che gestisce il trasporto pubblico a Palermo.

L’auto, una Peugeot 207, guidata dal 70enne si è schiantata contro il palo della luce che è caduto ed è finito contro l’autobus mandando in frantumi una delle bussole. All’interno del mezzo c’erano alcuni passeggeri che, fortunatamente, non hanno riportato conseguenze.

Sul luogo dell’incidente gli agenti della polizia municipale per ricostruire la dinamica.

In alto la foto pubblicata sui social da Laura Daricello.