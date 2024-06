Palermo, continuano i lavori di riasfalto in numerose vie

Da questa mattina operai al lavoro in via Montepellegrino

PALERMO – In numerose vie della città di Palermo stanno proseguendo proseguono i lavori di manutenzione delle strade, così come stabilito dal piano stilato dall’amministrazione comunale.

Nella giornata di oggi, giovedì 20 giugni, si sono concluse le opere di rifacimento dell’asfalto in tutta l’area attorno all’ospedale dei Bambini mentre è stato avviato, sempre stamani, il cantiere lungo via Montepellegrino.

Da questa settimana, inoltre, sono in corso le opere di manutenzione stradale in via Salinas.