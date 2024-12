Palermo, controlli a Falsomiele e Borgo Nuovo: elevate numerose multe

Identificate oltre 200 persone

PALERMO – Gli agenti della polizia di Stato e della polizia municipale hanno effettuato dei controlli nei quartieri di Falsomiele e Borgo Nuovo.

Gli agenti durante i controlli hanno riscontrato delle irregolarità all’interno di una gastronomia, in particolare illeciti in materia di sicurezza alimentare e applicazione di regolamenti comunitari nel medesimo settore. Per questo è stata elevata una sanzione di duemila euro.

Complessivamente, sono state identificate 283 persone, di cui 97 con precedenti di polizia, e 36 sottoposti a misure restrittive. Controllati 43 veicoli, elevati 15 verbali per violazioni di norme del Codice della Strada, per un valore di quasi 7mila euro.

Ritirate 2 patenti, 1 carta di circolazione, effettuati il sequestro di 2 mezzi ed il fermo amministrativo di uno.