Palermo, controlli nella zona della movida: multe per dodicimila euro

Riscontrate irregolarità

PALERMO- Nell’ambito del protocollo di sicurezza denominato “Alto impatto”, polizia e carabinieri, coadiuvati da personale dell’Asp, hanno effettuato a Palermo controlli nell’area della movida (via Bara all’Olivella, via Spinuzza, via Matera) e hanno presidiato l’area della Vucciria. Cinque gli accessi ispettivi per altrettanti locali.

In quattro di essi sono state riscontrate irregolarità e violazioni che hanno comportato sanzioni amministrative per 12.771 euro.

A un esercente di piazza Fonderia, denunciato, è stato chiuso il locale in seguito all’inosservanza del provvedimento dell’Asp di Palermo di sospensione immediata dell’attività commerciale per motivi igienico sanitari relativa a un precedente controllo.

Sono state identificate 201 persone, controllati 21 veicoli, elevate 4 contestazioni al Codice della strada.