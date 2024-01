Palermo, Corini: “A Catanzaro dobbiamo ripagare l’affetto dei tifosi”

L'allenatore: "Abbiamo dimostrato di saper stare dentro le difficoltà"

PALERMO – La compagine rosanero si proietta alla sfida contro il Catanzaro in seguito alla vittoria casalinga contro il Modena arrivata grazie alla doppietta di Edoardo Soleri. Il tecnico del Palermo Eugenio Corini sa bene qual è l’elemento che serve ai suoi per cercare di mantenere una posizione di vertice nella classifica del campionato cadetto.

“Per me la squadra nelle ultime sei gare ha offerto continuità dal punto di vista delle prestazioni, abbiamo dimostrato di saper stare dentro le difficoltà – spiega Corini -. Dobbiamo diventare più stabili da alcuni punti di vista, il gol puoi subirlo ma siamo consapevoli che sull’equilibrio generale dobbiamo fare dei passi avanti. Continuiamo a lavorare sulla fase difensiva, ci sono miglioramenti che possiamo fare”.

Diakité è il prossimo acquisto dei rosa (si attende solo l’ufficialità), ma la scorsa settimana è arrivato il centrocampista Filippo Ranocchia: “Ranocchia ha fatto già la settimana scorsa due buoni allenamenti, ora ha dato continuità anche se è stata una settimana corta. Lo vedo pronto, aveva già giocato contro il Milan poco prima di arrivare da noi – spiega l’allenatore del Palermo -. Lo vedo pronto, anche fisicamente, è un’opzione che valuto per farlo partire dall’inizio. Non stiamo pensando di fare uscire nessuno a centrocampo, l’idea è quella di rinforzare la squadra. Si va verso i mesi più importanti del campionato e bisogna andarci con i giocatori giusti con la speranza di non perdere nessuno”.

Verso il Catanzaro

Contro il club calabrese, non ci sarà il capitano del Palermo, squalificato per somma di ammonizioni: “Non ci sarà Brunori venerdì. Soleri è entrato e ha fatto qualcosa di importante così come Mancuso. Sono contento di aver un reparto di qualità considerata l’assenza del nostro capitano – ammette il tecnico -. Questa squadra ha fatto le cose migliori quando è scesa in campo al meglio per come è stata costruita. Quando Brunori era assente per un lutto abbiamo giocato con la doppia punta ed è un’idea. Sono giocatori sicuramente compatibili, oggi questa squadra però deve trovare un equilibrio da questo punto di vista. Dobbiamo essere più equilibrati e subire meno gol”.

“Questa squadra giocherà con tre centrocampisti che occupano delle posizioni nelle due fasi di gioco, su come ci prendiamo zone di campo o pressiamo la squadra avversaria – dice Corini -. Abbiamo qualità tecnica, palleggio, intelligenza calcistica e forza. In base al momento di forma dei ragazzi sceglierò chi saranno i giocatori che scendono in campo ma come avete visto anche i cambi possono essere determinanti”.

E sui prossimi avversari, l’allenatore di Bangolo Mella ha le idee chiare: “Il Catanzaro è la sorpresa, è arrivato dalla C con un percorso importante. È in zona play-off, sta facendo un campionato di livello ed è una squadra che ha vinto e ha alternato sconfitte. Sul piano generale non è la partita giusta, è una squadra che fa gol ma mi aspetto due squadre che proveranno a superarsi. Servirà quell’attenzione, quel donare qualcosa e quel sacrifico in più. Se la palla la prendiamo possiamo andare a far male. Sono contento del sold out a Catanzaro, i nostri tifosi ci hanno abituato a questo. Dobbiamo ripagarli con prestazione e risultato. Questo supporto non mancherà mai e lo sappiamo”.

Sul calciomercato

Ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato commentati così dal tecnico dei rosanero: “Penso che Soleri per le richieste che ha avuto potrebbe fare il titolare in tanti posti. Capisco anche il ragazzo che ha avuto bisogno di valutare tante situazioni, ma si sa quanto è legato a questo ambiente. È un titolare per me, il futuro di Soleri lo vedo così. Deve continuare il suo percorso di crescita, per noi è una risorsa molto importante”.

“Graves è un centrale, ha lavorato spesso come laterale. Ha lavorato bene, ci ha dato solidità. Le valutazioni saranno da fare su tante cose e anche questo reparto ci può dare qualità – aggiunge Corini -. Ne approfitto per ringraziare Mateju, ci ha dato grande disponibilità. È stato criticato ma la squadra ha avuto bisogno di lui e ha risposto presente. Gli auguro il meglio. Ranocchia per me può fare tutti e tre i ruoli del nostro centrocampo, ci potrà dare un livello qualitativo importante. Lucioni si è fermato di nuovo per un problema al polpaccio, cerchiamo di recuperarlo dopo la sosta ma vedremo”.

La cessione di Mateju libera un posto nella lista “Over” (composta al massimo da 18 elementi), slot che potrebbe anche non essere colmato: “Siamo concentrati sul definire la cessione di Diakité, poi pensiamo alla partita e dopo penseremo di cogliere delle opportunità se ci saranno”, conclude il mister di Bagnolo Mella.