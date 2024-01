Palermo, Mateju è un nuovo calciatore dello Spezia

Cessione a titolo definitivo

Le strade di Ales Mateju e del Palermo si separano in maniera ufficiale. Con una nota diramata sul proprio sito, infatti, il club ligure ha comunicato il trasferimento del calciatore ceco alla corte del tecnico Luca D’Angelo. Il difensore lascia il capoluogo siciliano dopo un anno e mezzo in rosanero, condite da 51 presenze in Serie B e 2 assist.

“Spezia Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Palermo le prestazioni sportive del difensore ceco Ales Mateju, il quale ha sottoscritto un contratto con il club di via Melara fino al 30 giugno 2024, con obbligo di prolungamento in caso di salvezza”, si legge sul sito dello Spezia.

Poche ore prima, lo stesso calciatore aveva già anticipato l’ufficialità del suo trasferimento con un post su Instagram in cui salutava e ringraziava la città e la società di viale del Fante per l’esperienza vissuta. La cessione di Mateju libera così un posto nella lista “Over” dei rosa (composta al massimo da 18 calciatori). Il Palermo intanto attende l’arrivo in città di Salim Diakité dalla Ternana, classe 2000 che occuperà invece uno slot nella lista “Under” (senza limiti numerici).